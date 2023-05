Kalray : dans le bon wagon ?

(Boursier.com) — Kalray revient sur les 17,80 euros (-1%) ce lundi, alors que le projet IP-Cube mené par le consortium Kalray/Arteris/Secure-IC/Thales a remporté l'appel d'offre "IA Embarquée" dans le cadre du plan 'France Relance 2030'. Le budget total est de 36,7 ME, dont 10 ME pour participer au développement des prochaines générations des processeurs Kalray. Le montant de la subvention n'est pas communiqué, mais est évaluée autour de 4 ME par Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.