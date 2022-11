Kalray : contrat "de grande envergure"

(Boursier.com) — Kalray a signé un "contrat majeur" avec un leader mondial dans le domaine de la high-tech, coté au Nasdaq, conformément aux négociations annoncées dernièrement. Ce contrat d'envergure a été signé avec un acteur américain coté sur le Nasdaq, acteur majeur de l'industrie qui, en 2021, a généré plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une capitalisation boursière de plus de cent milliards de dollars. Le contrat couvre le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray, cartes d'accélération sur lesquelles le client compte bâtir une prochaine génération de ses produits et de ses services. Ce contrat inclut les termes techniques, commerciaux et financiers de l'accord et représente un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour la société. La signature de ce contrat démontre ainsi la capacité de Kalray à convaincre les acteurs les plus exigeants du marché et à signer des contrats ayant un très fort potentiel de génération de revenus. Le critère fondamental dans le choix du client a été la capacité de la technologie de Kalray et de son offre de cartes d'accélération, à traiter les données du client avec le meilleur rapport performance/prix et performance/consommation.

La capacité de Kalray de supporter un contrat d'une telle envergure vient de son modèle économique dit fabless. A l'instar d'autres sociétés à très forte croissance comme Nvidia, Kalray ne possède pas d'usine. Kalray s'appuie sur des partenaires industriels comme TSMC, le plus important fabriquant de semi-conducteur au monde, ou Wistron, un des plus grands fabricants de cartes et de serveurs au monde, pour fabriquer ses solutions matérielles sans avoir à investir dans un outil de production.

La première étape a commencé avec la signature du contrat et couvre la fabrication d'une carte d'accélération très haute performance incluant 4 processeurs MPPA DPU de Kalray et le support des équipes de développement du client pour le développement de leur prochaine génération de produit. Le client s'est déjà engagé à verser 1 million de dollars à Kalray pour couvrir les différentes phases de cette étape, qui devrait s'achever au deuxième semestre 2023. La deuxième étape consistera pour le client, une fois les performances de la carte d'accélération confirmées, à lancer la production en pré-série de sa nouvelle génération de produit, ce qui se traduira par de premières commandes de cartes pour plusieurs millions d'euros. La troisième étape sera la production en volume, qui devrait représenter des commandes de plusieurs milliers de cartes par an, soit des revenus de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, sur une période devant s'étendre sur 5 ans minimum et qui devrait débuter à partir de 2025.

"Cette signature s'inscrit dans la stratégie de Kalray de travailler avec des gros acteurs cherchant une technologie unique pour des projets de très grandes tailles. La société est en discussion à ce jour avec plusieurs acteurs ayant le même profil et estime que ce premier contrat d'ampleur devrait être un catalyseur pour signer de nouveaux contrats avec cette typologie de clients de premier rang et avec tous ses prospects en général", conclut Kalray.