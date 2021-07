Kalray confirme ses ambitions pour 2021

(Boursier.com) — Kalray a annoncé que ses ventes de cartes et de stations de développement, ainsi que les licences et services liés, ont généré un chiffre d'affaires de 415 KE sur le premier semestre 2021. Ce niveau est quasi-stable par rapport au premier semestre 2020 (489 KE au 30 juin 2020). Il s'agit de revenus de la phase de pré-volume, l'augmentation du revenu étant prévu pour la deuxième moitié de l'année avec la vente des cartes d'accélération et les premières ventes de la baie de stockage nouvelle génération, la FLASHBOX.

La trésorerie au 30 juin 2021 s'élevait à 18,8 ME, en baisse très limitée de 1,4 ME par rapport au 31 décembre 2020, grâce à une bonne maîtrise de la consommation de trésorerie alors que les investissements se poursuivent et à l'activation de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Kepler Cheuvreux pour un montant de 7 ME au 30 juin 2021 (sur un total de 12 ME, prime d'émission incluse, sur une période maximum de 24 mois).

Kalray confirme son ambition de générer des revenus de l'ordre de plusieurs millions d'euros en 2021. Cette ambition sera affinée à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021. La montée en puissance progressive des volumes soutiendra le chiffre d'affaires des prochaines années et la société confirme à ce titre son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires annuel en 2023.

Kalray a notamment annoncé le lancement prochain d'une toute nouvelle carte d'accélération, la K200-LP. Cette carte a été conçue avec un format réduit, une consommation très faible (30 Watt), pour être produite en très grand volume, que ce soit sur le marché du stockage ou des data centers en général. En plus d'être au coeur de l'offre de stockage de Kalray et de sa future FLASHBOX, cette carte vise à réduire de manière très significative la consommation des baies de stockage dans les data centers de nouvelle génération et dans les Edge data centers. Les premières ventes en volume sont confirmées pour le deuxième semestre 2021.