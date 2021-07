Kalray collabore avec Viking Enterprise Solutions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kalray et Viking Enterprise Solutions annoncent être en cours de développement d'une baie de stockage désagrégée NVMe unique, appelée la Flashbox. Basée sur les cartes d'accélération intelligentes K200-LP et le processeur MPPA Coolidge de Kalray, la Flashbox "permet de résoudre le problème des goulets d'étranglement en matière de performances de NVMe, tout en offrant le même niveau de services et de facilité d'utilisation que les baies de stockage traditionnelles, le tout à un prix abordable". NVM Express est une spécification d'interface permettant à un ordinateur l'accès de façon performante aux mémoire flash.

Les principaux marchés visés par la Flashbox sont l'IA, l'informatique haute performance (HPC), les sciences de la vie, les applications financières... C'est-à-dire toutes les applications gourmandes en données et nécessitant un stockage haute performance à faible latence.