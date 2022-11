Kalray : collaboration avec Lenovo

(Boursier.com) — Pixitmedia , filiale de Kalray évoluant dans les solutions de stockage et de gestion des données et Lenovo proposent désormais à l'industrie des médias et du divertissement une solution hyperconvergée qualifiée de " rentable et ultra-évolutive basée sur le Cloud ". Cette solution appelée HCI combine les logiciels primés de pixitmedia, pixstor et ngenea, et les systèmes intelligents de Lenovo en une solution unique, proposant des performances garanties, adaptées à une multitude de flux de travail dans le domaine des médias et du divertissement.

Kalray annonce que cette collaboration avec Lenovo ouvre de nouvelles perspectives et permet aux clients de développer librement leurs activités et flux de travail. " L'infrastructure hyperconvergée offre évolutivité et agilité, optimisation des performances et des coûts. Elle offre aux entreprises de médias plus de choix, plus d'efficacité en matière de collaboration et plus de liberté que jamais ", selon le groupe.