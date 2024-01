Kalray : chiffres d'affaires 2023 inférieur aux attentes

(Boursier.com) — Kalray , spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données, n'a réalisé que 25,8 ME de chiffres d'affaires en 2023. Ce chiffre affiche une croissance de +57% par rapport à 2022 mais ressort nettement inférieur à la prévision récemment abaissée à environ 30 ME.

Kalray explique que l'objectif de chiffre d'affaires de 30 ME fixé en septembre dernier n'a pu être atteint, compte tenu principalement du décalage d'une commande d'envergure (environ 3 ME) dans le secteur des médias et du divertissement. " Ce secteur a été largement perturbé tout au long de l'année par de longues négociations entre acteurs et studios ralentissant les décisions d'investissements de cette industrie ", ajoute la société.

Cette commande importante, initialement programmée fin 2023, est attendue sur le mois de janvier. En conséquence, l'objectif initial d'EBITDA à l'équilibre en 2023 n'a pu être atteint. Kalray attend désormais une large amélioration de son EBITDA, dont la perte devrait être divisée par deux en 2023 (l'an dernier, l'EBITDA 2022 était de -2,7 ME).

Kalray s'attend à une croissance 2024 similaire à 2023 et entend pousser deux nouveaux produits sur le marché :

- La nouvelle solution de stockage rapide basée sur son processeur DPU (Data Processing Unit), la NG-Box, intégrée au serveur rack Dell PowerEdge R750, dédié au stockage intensif en particulier pour l'IA et le marché du traitement de données intensif.

- La nouvelle carte TC4, intégrant 4 des processeurs de dernière génération (CoolidgeTM2), alternative au carte GPU du marché, validée dans le cadre du " jumbo contract " et dont la disponibilité va s'élargir à d'autres clients au cours du premier semestre 2024.