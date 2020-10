Kalray : bonne nouvelle

Kalray : bonne nouvelle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kalray grimpe de 7% à 21,30 euros, alors que le groupe indique que sa carte de stockage intelligente ('Smart Storage Adapter') K200, intégrant son processeur MPPA Coolidge, vient d'être certifiée NVM Express over Fabrics (NVMe-oF) avec le protocol TCP (NVMe/TCP). Cette certification a été menée à bien par le laboratoire chargé des essais d'interopérabilité de l'Université du New Hampshire (UNH-IOL), un organisme américain indépendant de tests de conformité des solutions NVMe-oF et de l'interopérabilité entre fournisseurs.

Le protocole NVMe/TCP offre la possibilité de désagréger les serveurs de stockage des serveurs applicatifs dans les infrastructures réseaux utilisant un protocole TCP standard, avec à la clé, un déploiement facilité, un gain de performance très significatif et une optimisation des coûts.

La solution de stockage de Kalray embarque Coolidge, son processeur MPPA (" Massively Parallel Processor Array ") de 3è génération, et les logiciels associés. Cette carte cible les nouvelles générations de solutions de stockage ultra-rapides... "Cela était attendu mais cette certification n'en est pas moins une très bonne nouvelle puisqu'elle est une étape clé vers la commercialisation en volume de Coolidge, attendue en 2021" commente Portzamparc qui reste acheteur sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 24,4 à 24,7 euros.