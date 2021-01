Kalray : au coeur de la Bluebox 3.0 de NXP

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Après 2 années de collaboration et un investissement stratégique de NXP Semiconductors, Kalray, pionnier des processeurs intelligents, annonce la disponibilité de son processeur MPPA Coolidge au coeur de la plateforme BlueBox 3.0 de NXP Semiconductors, qui vient d'être officiellement lancée par NXP lors du salon CES 2021.

Avec la Bluebox 3.0, NXP et Kalray proposent au marché automobile une solution intégrée et évolutive, qui a pour vocation d'être une référence sur le marché. La BlueBox 3.0 est également soutenue par un solide écosystème de partenaires.

NXP et Kalray entendent maintenant répondre ensemble aux opportunités commerciales liées à la Bluebox. Dans le cadre de cette collaboration, NXP apporte également un soutien notable à Kalray en termes de ventes, marketing, expertise automobile et support technique à l'échelle mondiale.

Ce partenariat structurant pour Kalray a d'ailleurs été renforcé par un investissement stratégique de NXP en avril 2020, ayant pour objectif, en particulier, de participer au financement de la feuille de route de Kalray sur le segment automobile.

Le processeur intelligent MPPA ("Massively Parallel Processor Array ) de Kalray a été conçu pour élaborer des systèmes intelligents complets qui seront au coeur d'un nombre croissant d'applications telles que les véhicules autonomes, les serveurs de stockage intelligents, les datacenters de nouvelle génération, les réseaux télécoms 5G et bien d'autres. Les processeurs intelligents de Kalray sont non seulement capables d'exécuter des algorithmes d'IA, mais également d'exécuter simultanément de nombreux traitements différents tels que des algorithmes mathématiques, le traitement du signal, des piles de logiciels de réseau ou de stockage. Cette capacité de traitement hétérogène et de façon parallèle constitue un besoin essentiel pour les marchés du "Edge Computing". Un besoin, auquel Coolidge, le processeur MPPA de 3ème génération de Kalray en cours de commercialisation, peut répondre dès maintenant grâce à son architecture unique.