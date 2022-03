Kalray : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Kalray rappelle que les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée extraordinaire le 15 avril à 11h, au siège social de la société à Montbonnot-Saint-Martin.

L'avis de réunion a été publié au Balo no30 le 11 mars 2022. L'avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO no38 le 30 mars 2022, ainsi que sur le site internet de Kalray. L'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les informations visées au Code du Commerce publiées sur le site internet de Kalray.