Kalray annonce le très large succès de sa levée de fonds

(Boursier.com) — Kalray , leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce le très vif succès de la Levée de Fonds d'un montant total d'environ 24,4 ME auprès d'investisseurs qualifiés, via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant de 21,7 ME, et auprès d'investisseurs particuliers, pour un montant de 2,7 ME (via la plateforme PrimaryBid).

Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, a déclaré : "Je tiens à remercier les nombreux investisseurs institutionnels et particuliers qui se sont massivement mobilisés et ont témoigné leur confiance à l'égard de KALRAY, ses projets et ses ambitions de croissance.

Le placement privé a rencontré une très forte demande au même titre que l'offre PrimaryBid qui a suscité l'intérêt de plus de 1 400 investisseurs particuliers. Nous sommes en particulier très heureux à la fois du soutien de nos actionnaires actuels et d'accueillir à notre capital plus d'une quarantaine de nouveaux investisseurs institutionnels français et étrangers. Le très large succès de cette levée de fonds va nous permettre de continuer notre croissance pour devenir un leader mondial, en particulier en procédant à de nouveaux recrutements et en investissant sur notre prochaine génération de processeurs."