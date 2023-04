Kalray annonce la sortie de ngenea2

(Boursier.com) — Kalray a annoncé aujourd'hui la sortie de ngenea2, la nouvelle version de sa plateforme ouverte de gestion et d'orchestration de données visant les applications utilisant des données de manière intensive. Associé aux cartes d'accélération à base des processeurs Kalray et à sa suite logicielle de stockage, ngenea2 répond aux défis auxquels est confronté un nombre croissant d'entreprises de tous les secteurs pour être en mesure de traiter, de stocker et de gérer leurs données plus rapidement, plus efficacement et de manière plus sécurisée, et ce, où que les données soient situées et quelle que soit l'application qu'elles utilisent.

ngenea2 sera présenté à NAB 2023 par pixitmedia, filiale de Kalray spécialisée dans les solutions de stockage et de gestion de données pour l'industrie des médias et du divertissement, dans la zone Innovation d'Amazon Web Service (AWS) et sur le stand de son partenaire technologique Seagate.