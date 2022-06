Kalray annonce l'intégration de sa carte d'accélération K200-LP

(Boursier.com) — Kalray , pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du "Cloud" que du "Edge", annonce l'intégration de sa carte d'accélération K200-LP, qui exploite le processeur DPU ("Data Processing Unit") de Kalray, avec les solutions logicielles de stockage et de gestion des données de pixitmedia, l'activité d'Arcapix Holdings Ltd dédiée aux marchés des médias et du divertissement.

Le lancement de ce nouveau produit conjoint, qui sera présenté au Flash Memory Summit aux Etats-Unis en août prochain, intervient quelques mois seulement après l'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd par Kalray.