Kalray : accord de distribution et de revente en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Kalray , spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, et JB&A, leader de la distribution de solutions technologiques en Amérique du Nord, annoncent la signature d'un partenariat stratégique visant à distribuer les solutions de gestion et de stockage de données de Kalray et sa filiale pixitmedia sur le marché américain, en ciblant dans un premier temps l'industrie des médias et du divertissement et les solutions d'IA.

L'accord stratégique entre JB&A et Kalray est conçu pour porter la croissance des deux partenaires en Amérique du Nord à partir de 2024. Dans le cadre de cet accord, JB&A distribuera aux États-Unis le portefeuille complet de solutions de gestion et de stockage de données de Kalray.

L'accord prévoit en particulier que JB&A mettra en place un centre d'intégration sur son site du Mississippi pour fabriquer, intégrer et expédier les solutions de Kalray et pixitmedia.