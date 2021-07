Kalray : accord avec Vates et Scaleway

Kalray : accord avec Vates et Scaleway









(Boursier.com) — Kalray , pionnier d'une nouvelle génération de processeurs, spécialisé dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau Cloud et Edge, Vates, éditeur spécialisé en virtualisation sécurisée et Open Source et Scaleway, premier fournisseur alternatif français et européen IaaS, PaaS et pionnier du Bare Metal, collaborent pour promouvoir un environnement optimisé en énergie et sécurisé dans les centres de données. Cette première collaboration consistera à combiner la nouvelle carte d'accélération K200-LP de Kalray, intégrant la dernière génération de processeur de Kalray MPPA DPU Coolidge, avec la solution de virtualisation open source XCP-ng optimisée de Vates, afin de créer "une pile de virtualisation sécurisée et optimisée en performance, ciblant les applications gourmandes en traitement des données". Cette pile pourrait être exploitée et gérée par des fournisseurs, en particulier des fournisseurs souverains français ou européens dans les centres de données à très hautes performances environnementales de Scaleway. La disponibilité commerciale de l'offre de virtualisation XCP-ng optimisée par les processeurs Kalray est attendue dans la deuxième moitié de l'année.