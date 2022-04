Kalray a sécurisé 10,7 ME de financement

(Boursier.com) — Kalray annonce avoir sécurisé ce jour 10,7 ME de financement, dont 6,5 ME décaissés immédiatement, par une émission obligataire composée d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 6,5 ME et d'une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 ME, le tout souscrit par un groupe d'investisseurs européens.