Kalray a remporté le prix du salon international 'Flash Memory Summit'

(Boursier.com) — Kalray , pionnier dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d'accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau du "Cloud" et du "Edge", annonce qu'il a remporté le prix du salon international "Flash Memory Summit" récompensant la technologie la plus innovante. "Flash Memory Summit" (ou FMS) est le plus important salon au monde dédié aux mémoires Flash. Il se tient au "Santa Clara Convention Center" en Californie, États-Unis. Ce prix FMS représente une belle reconnaissance de l'industrie pour l'innovation qu'apporte au marché du stockage la Flashbox de Kalray.