Juventus : le titre décroche après l'élimination en Ligue des Champions

Juventus : le titre décroche après l'élimination en Ligue des Champions







Crédit photo © Juventus FC

(Boursier.com) — Séance boursière compliquée pour la Juventus de Turin. Le titre de la Vieille dame trébuche de plus de 7% à Milan après avoir décroché de 11% en matinée. L'élimination de l'équipe de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale de la Ligue de Champions pèse fortement sur le titre alors que le club détenu par la famille Agnelli a décidé de remplacer l'entraîneur Maurizio Sarri par l'inexpérimenté Andrea Pirlo.

"La sortie prématurée de la compétition reine en Europe pèsera sur les finances déjà faibles du club, ce qui rendra encore plus difficile l'objectif de l'équipe d'abaisser l'âge moyen des joueurs par des acquisitions", estime Jacopo Ceccatelli, directeur général du courtier italien Marzotto SIM. "L'achat de Cristiano Ronaldo n'a pas été rentabilisé, et l'embauche d'un entraîneur inexpérimenté ajoute de l'incertitude sur l'avenir d'une équipe dont l'âge est supérieur à la moyenne et qui a besoin d'un remaniement".

A l'inverse, à noter la faible réaction de l'action OL Groupe. Malgré cette belle performance qui assure au moins 10,5 ME supplémentaires dans les caisses de l'OL, le titre progresse de moins de 1% à 2,16 euros à Paris. L'équipe rhodanienne affrontera Manchester City en quarts de finale samedi à Lisbonne.