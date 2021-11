Juventus : le titre chute

(Boursier.com) — La Juventus a connu des jours meilleurs. A la peine sur le plan sportif (seulement 7ème de Serie A), la 'vielle dame' est aussi confrontée à des problèmes en dehors du terrain. En fin de semaine dernière, les bureaux du club turinois ont été perquisitionnés par la brigade financière italienne qui enquête sur plusieurs transferts de joueurs entre 2019 et 2021. Les juges cherchent à savoir si les dirigeants de la Juventus ont émis de fausses communications aux investisseurs et ont falsifié des factures pour des transactions qui n'ont jamais eu lieu. La Juventus a reconnu que le parquet du tribunal de Turin avait ouvert des enquêtes contre la société et certains de ses dirigeants actuels, dont Andrea Agnelli.

"Comme elle en a le devoir, la Juventus coopère avec les enquêteurs et la Consob et compte bien clarifier tous les aspects qui les intéressent, estimant qu'elle a agi dans le respect des lois et règlements régissant l'élaboration des rapports financiers, conformément aux principes comptables et en accord avec les pratiques internationales du secteur du football et les conditions du marché ", a déclaré le club de la capitale du Piémont dans un communiqué.

Le titre perd près de 5% ce matin à Milan.