Juventus : le titre au tapis après la défaite contre le Milan AC

(Boursier.com) — La situation ne s'arrange pas pour la Juventus. Ni sur le terrain ni en bourse. Une nouvelle fois battu en Serie A ce week-end par le rival milanais, le club turinois pointe désormais à la huitième place du championnat italien, bien loin des quatre premières places qualificatives pour la Ligue des champions la saison prochaine. La 'Vielle Dame' compte six points de retard sur l'Udinese, quatrième de Serie A. Cette nouvelle défaite survient alors que la Juventus risque également une sortie prématurée de la Ligue des champions, puisqu'elle occupe actuellement la troisième place du groupe H, à quatre points du Paris Saint-Germain et de Benfica.

En baisse de plus de 6% à Milan, la Juve affiche désormais un repli de plus de 20% depuis le premier janvier et évolue au plus bas depuis mars 2017.