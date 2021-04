Juventus : la Super Ligue tombe à l'eau, le titre rechute

Juventus : la Super Ligue tombe à l'eau, le titre rechute







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mort -né ! Le projet de nouvelle compétition européenne lancé par douze des plus grands clubs du Vieux continent a fait pschitt en seulement 48 heures. Dans un communiqué diffusé au cours de la nuit, la Super Ligue a annoncé la suspension de son projet qu'elle espère malgré tout voir se concrétiser sous une autre forme à l'avenir : "nous allons reconsidérer les étapes appropriées et remodeler le projet, en gardant toujours à l'esprit d'offrir aux supporters la meilleure expérience possible".

En Bourse, la Juventus de Turin qui s'était envolée de plus de 17% lundi à la suite de l'annonce de la création de cette Ligue chute de plus de 11% ce matin après avoir déjà cédé 4% hier. L'échec de ce projet est d'autant plus dur pour la Juve qu'il était mené par Florentino Perez, le patron du Real et d'ACS, mais aussi par Andrea Agnelli, le boss de la 'Vielle Dame'.