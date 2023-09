Juventus : la famille Agnelli dément envisager une vente

(Boursier.com) — La famille Agnelli ne veut pas se séparer de la Juventus. Contrairement à ce qu'indiquait le quotidien 'Il Giornale', Exor NV, la holding familiale qui contrôle le club transalpin, n'a pas l'intention de vendre la Juve. "Le scénario rapporté par le journal concernant une vente de la Juventus est sans fondement", a indiqué Exor dans un communiqué.

Le journal avait rapporté que les Agnelli étaient en train de préparer une cession, citant l'accent croissant de la famille sur les activités et les investissements en dehors de l'Italie. Les Agnelli, l'une des familles les plus riches et les plus importantes du pays, sont les descendants du fondateur de Fiat, Giovanni Agnelli. Le clan milliardaire possède des participations dans le monde entier, notamment dans le constructeur automobile Stellantis, Philips et The Economist Group.