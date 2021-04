Juniper réinvente les réseaux urbains avec 'Juniper Cloud Metro'

Juniper réinvente les réseaux urbains avec 'Juniper Cloud Metro'









(Boursier.com) — Juniper a dévoilé son architecture 'Juniper Cloud Metro', visant à transformer les réseaux urbains point à point cloisonnés en une fabric de services IP polyvalente et centralisée. Contrairement aux architectures fragmentées, Cloud Metro a été conçue dans une optique de mutualisation des ressources, de découpage des réseaux et d'automatisation des opérations cloud. Elle s'interface avec les fonctions réseau physiques et virtuelles pour offrir des services distribués au plus près des utilisateurs.

Côté opérationnel, elle permet une distribution intelligente des fonctions de plan d'utilisateur et des services de périphérie pour une efficacité et une qualité maximales. Enfin, elle s'appuie sur une architecture de type cloud afin d'apporter toute l'agilité et la résilience du cloud aux réseaux urbains.

L'architecture Juniper Cloud Metro repose sur trois piliers :

-Une fabric de services IP ultra évolutive fournissant une gamme complète de plateformes optimisées pour tous les cas d'usage afin d'améliorer l'évolutivité et la fiabilité des réseaux urbains tout en maximisant les bandes passantes inutilisées. Pour la soutenir, deux nouveaux routeurs de la gamme ACX sont lancés : L'ACX7100-48L et L'ACX7100-32C.

-Une intelligence de services qui permet à Cloud Metro d'orienter le trafic de manière intelligente entre n'importe quels services distribués pour faciliter, in fine, l'exploitation des réseaux basés sur l'expérience.

-Une automatisation de bout en bout avec l'intégration de Paragon Automation, un portefeuille modulaire d'applications cloud-native assurant une automatisation en boucle fermée au sein des environnements 5G et multicloud les plus exigeants, récemment lancé.

Avec cette approche, les entreprises peuvent placer les ressources et l'intelligence du cloud au plus près des utilisateurs, assurant ainsi les latences, le timing et les performances nécessaires pour donner vie aux expériences numériques de nouvelle génération...