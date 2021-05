Juniper Networks dévoile la version 4.0 du logiciel Juniper Apstra

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à l'acquisition d'Apstra finalisée en janvier de cette année, Juniper Networks dévoile aujourd'hui la version 4.0 du logiciel Juniper Apstra. Cette solution de mise en réseau, basée sur l'intention et l'automatisation en boucle fermée, aidera les entreprises à minimiser le temps et les coûts associés au déploiement et à la gestion des réseaux de datacenters.

Les nouvelles extensions du logiciel Apstra lui permettent également de s'intégrer à VMware NSX-T 3.0 et Enterprise SONiC. Avec cette solution, Juniper est le seul fournisseur à proposer un support commercial pour la gestion d'Enterpise SONiC.

Depuis trois ans, Juniper est reconnu comme l'un des leaders des datacenters et des réseaux cloud au sein du Magic Quadrant du Gartner, une position confirmée par l'augmentation de près de 30% en un an des commandes de solutions de datacenters cloud-ready.