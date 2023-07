Juniper déçoit à Wall Street

(Boursier.com) — Juniper Networks, petit rival de Cisco, a livré des prévisions de revenus du troisième trimestre fiscal inférieures aux attentes de marché, avec la baisse des dépenses des clients du cloud dans un contexte économique incertain. Rami Rahim, CEO, évoque une faiblesse de court terme des commandes des clients cloud et dans une moindre mesure des fournisseurs de services. Les revenus du troisième trimestre sont attendus à 1,38 milliard de dollars environ, plus ou moins 50 millions de dollars, alors que le consensus était de 1,48 milliard. Le bpa ajusté est anticipé à 54 cents, plus ou moins 5 cents, contre 62 cents de consensus. Au deuxième trimestre, les revenus ont été de 1,43 milliard de dollars, alors que le bpa ajusté a battu le consensus à 58 cents, contre 55 cents en moyenne attendus par les spécialistes.