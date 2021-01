JPMorgan Chase dépasse largement les attentes

(Boursier.com) — JPMorgan Chase a publié des comptes remarquables pour son quatrième trimestre. Ainsi, le géant bancaire américain a réalisé sur la période un bénéfice net de plus de 12 milliards de dollars, pour des revenus de 29,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,79$. Hors effet de la réserve de crédit, le profit trimestriel se monte à 9,9 milliards de dollars et 3,07$ par titre, 45 cents de mieux que le consensus. Les revenus étaient quant à eux attendus à 28,7 milliards de dollars sur la période. Sur l'ensemble de l'exercice, l'établissement new-yorkais a affiché un copieux bénéfice de 29,1 milliards de dollars, 8,88$ par action.

Jamie Dimon, le patron de la banque, salue ces résultats "solides", concluant une année difficile. Le dirigeant se réjouit des revenus records générés par JPMorgan, grâce à son modèle diversifié. Le bénéfice du quatrième trimestre constitue également un record, mais comprend 2,9 milliards de dollars de reprise de réserve, qui ne constituent pas un profit récurrent. Alors que cet ajustement reflète les développements positifs sur les vaccins et le stimulus économique, les réserves de crédit existantes de plus de 30 milliards de dollars reflètent encore l'incertitude significative de court terme et permettront à la firme de faire face à un environnement bien pire que les prévisions actuelles de base de la plupart des économistes, ajoute Dimon, serein.