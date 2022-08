JP Morgan reprend sa couronne dans le trading actions

(Boursier.com) — JP Morgan Chase & Co retrouve la plus haute marche du podium. Pour la première fois depuis au moins 2006, la banque a davantage généré de revenus au sein de son activité de trading actions (près de 3,1 milliards de dollars) que toutes ses concurrentes. "Nous avons rattrapé notre retard, mais notre objectif est d'être constamment numéro un", a déclaré Jason Sippel, responsable des actions mondiales chez JP Morgan, dans une interview accordée à 'Bloomberg', citant des performances record dans les dérivés et les produits 'exotiques'. "Il n'y a pas eu de transaction majeure, mais beaucoup de choses se sont bien passées".

JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America ont, au global, vu les revenus de leurs activité de trading actions augmenter de 9% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, avec des recettes issues des dérivés sur actions en hausse de 15%, selon les données de 'Coalition Greenwich'.

Sur les neuf grandes banques d'investissement ayant dévoilé leurs trimestriels jusqu'à présent, le Credit Suisse - qui a enregistré le mois dernier une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre et a remplacé son directeur général - est l'acteur le plus à la peine sur ce segment d'activité. La banque helvète, qui a été gravement touchée par l'affaire Archegos, affiche une baisse de 33% de ses revenus tirés des marchés actions (en dollars) à 342 M$. Barclays a également souffert sur le trimestre clos avec des revenus en repli de près de 25%.