JP Morgan quintuple son bénéfice !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JP Morgan Chase a publié pour le premier trimestre des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net de l'établissement new-yorkais a atteint 14,3 milliards de dollars sur la période close, pour un bénéfice GAAP par action de 4,5$ supérieur de... 1,4$ au consensus. Les revenus se sont établis quant à eux à 32,3 milliards de dollars sur le trimestre, ce qui traduit une vive croissance de plus de 14% en glissement annuel. La banque dépasse ainsi de 2 milliards de dollars le consensus de recettes. Les revenus ajustés ont été de 33,1 milliards de dollars, contre 30,4 milliards de consensus. Les recettes de banque d'investissement ont totalisé 2,85 milliards, contre 2,5 milliards de consensus.

Le colosse bancaire américain n'a donc pas démérité sur le premier trimestre, mais ses résultats ont profité de la libération de réserves pour plus de 5 milliards de dollars. Le bénéfice net a quintuplé, puisqu'il était logé à 2,9 milliards et 78 cents par titre un an avant. Le consensus était de 3,1$ de bénéfice par titre. La banque a surtout profité de la solidité des activités de marchés de capitaux et de banque d'investissement, compensant la performance plus mitigée de banque de consommation.

Le titre est pour sa part attendu en retrait de 0,6% avant bourse à Wall Street, après avoir gagné plus de 50% depuis octobre.