JP Morgan : Jamie domine

(Boursier.com) — JP Morgan Chase, le colosse bancaire dirigé par Jamie Dimon, a facilement battu le consensus de profits sur le trimestre clos, aidé par les fusions et acquisitions, ainsi que par les activités de crédit. Pour le troisième trimestre fiscal, clos fin septembre, la firme a réalisé un bénéfice net de 11,7 milliards de dollars et 3,74$ par action, à comparer à un niveau de 9,4 milliards de dollars et 2,92$ par titre un an plus tôt. Le consensus était d'environ 3$ de bénéfice par action. Les 'fusacqs' et la banque de consommation - avec la hausse des revenus d'intérêts - ont soutenu la performance. Les revenus totaux se sont améliorés de 1% en glissement annuel pour atteindre 29,65 milliards de dollars. Seuls les revenus de trading ont déçu sur la période, après avoir précédemment profité de la volatilité au coeur de la crise sanitaire.