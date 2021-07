JP Morgan : flambée des bénéfices

(Boursier.com) — JP Morgan Chase a affiché une très forte progression de ses bénéfices trimestriels. La banque américaine, qui ouvre le bal des publications trimestrielles pour le secteur, a donc réalisé un bénéfice ajusté par action du second trimestre de 3,78$, contre 3,13$ de consensus de marché. Hors reprise de la réserve de crédit, ce bpa a été de 3,03$. Les revenus du trimestre ont totalisé 31,4 milliards de dollars, contre 30,1 milliards de dollars un an auparavant. La première banque américaine par les actifs a dégagé un bénéfice de 11,9 milliards de dollars, contre 7,3 milliards de dollars sur la période comparable de l'an dernier. La reprise de la réserve de crédit a représenté 3 milliards de dollars, contre une constitution de 8,9 milliards de dollars un an avant.

Jamie Dimon, CEO de la banque, indique que ce développement traduit la solidité sous-jacente de l'économie et la santé des consommateurs.