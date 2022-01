JP Morgan dépasse les attentes de profits, mais...

(Boursier.com) — JP Morgan a dépassé les attentes de marché en termes de rentabilité sur le trimestre clos, mais le titre s'affiche pour l'heure en forte baisse avant bourse à Wall Street. La firme a annoncé un recul de 14% de ses bénéfices au quatrième trimestre, mais a dépassé les estimations des analystes, avec une performance exceptionnelle de son unité de banque d'investissement qui a compensé un ralentissement de sa branche commerciale. Le plus grand établissement américain de crédit a affiché un bénéfice de 10,4 milliards de dollars, ou 3,33 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 12,1 milliards de dollars, ou 3,79 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice proche de 3$ par action. La banque d'investissement a donc soutenu les comptes, les activités mondiales de fusions et acquisitions ayant battu des records en 2021. Les revenus du trimestre clos ont été de 29,3 milliards, légèrement inférieurs aux attentes.

La flambée de l'inflation et un éventuel ralentissement économique induit par Omicron pourraient remettre en cause la croissance des bénéfices dans les mois à venir, perspective qui semble justifier pour certains des prises de profits sur la valeur... Citigroup et Wells Fargo publient aussi leurs résultats ce vendredi. Goldman Sachs annoncera mardi. Morgan Stanley et Bank of America sont attendues mercredi.