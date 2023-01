JP Morgan Chase trébuche à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — JP Morgan Chase abandonne 3% avant bourse à Wall Street, alors que le géant bancaire américain vient de publier ses derniers comptes trimestriels. La première banque US par les actifs a annoncé une augmentation de ses bénéfices trimestriels, mais table désormais sur une légère récession. La banque de Jamie Dimon a d'ailleurs provisionné 1,4 milliard de dollars dans cette hypothèse. Sur le trimestre clos fin décembre, le bénéfice a atteint 11 milliards de dollars et 3,57$ par titre, contre 10,4 milliards de dollars soit 3,33$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,56$, largement supérieur aux attentes de marché.

Sur la période, l'établissement a profité d'une forte performance des opérations de trading, avec la volatilité des marchés. Dimon se montre toutefois très prudent. Il indique que les consommateurs dépensent toujours des liquidités excédentaires et que les entreprises restent en bonne santé, mais ajoute : "Nous ne connaissons toujours pas l'effet ultime des vents contraires provenant des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, de l'état vulnérable des approvisionnements énergétiques et alimentaires, de l'inflation persistante et du resserrement quantitatif sans précédent". La banque a signalé ainsi une détérioration de ses perspectives macroéconomiques, reflétant une légère récession... L'unité de banque d'investissement de JP Morgan a poursuivi pour sa part sur une tendance décevante, avec des revenus en baisse de 57%.