JP Morgan Chase supprimerait des centaines d'emplois 'mortgage'

(Boursier.com) — JP Morgan Chase aurait licencié des centaines d'employés de ses activités 'mortgage', a déclaré hier à Reuters une source proche du dossier, quelques heures après que la société a annoncé son intention d'embaucher des banquiers. "Nous examinons régulièrement les besoins de notre entreprise et de nos clients et ajustons notre personnel en conséquence en créant de nouveaux rôles là où nous en voyons le besoin ou en réduisant des postes le cas échéant", a résumé un porte-parole, cité par Reuters. Plus tôt hier, la banque avait pourtant annoncé son intention d'embaucher plus de 500 banquiers destinés aux petites entreprises jusqu'en 2024, augmentant ainsi les effectifs de la banque ciblant le segment de 20%. Dans une interview accordée à Reuters, le DG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré que les perspectives d'embauche restaient orientée à la hausse au sein de l'établissement.