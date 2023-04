JP Morgan Chase s'envole à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — JP Morgan Chase est attendu en hausse de 6% à Wall Street, alors que la banque new-yorkaise vient de dévoiler des résultats du premier trimestre fiscal nettement supérieurs aux attentes de marché. Ainsi, l'établissement a affiché sur le trimestre un bénéfice en vive augmentation de plus de 50% en glissement annuel, à 12,6 milliards de dollars, soit 4,1$ par titre. Sur ce trimestre clos fin mars, la firme de Jamie Dimon a bénéficié de la hausse des taux d'intérêt, qui a soutenu les activités consommateurs. JP Morgan a tout de même provisionné 2,3 milliards de dollars sur la période, 56% de plus que l'année précédente. Les revenus de l'unité bancaire à la consommation et communautaire ont augmenté de 80% pour atteindre 5,2 milliards de dollars. L'activité de banque d'investissement a été affectée par des marchés déprimés des fusions, acquisitions et ventes d'actions. Les revenus totaux du trimestre ont atteint 38,3 milliards de dollars, en progression de 25% en glissement annuel.