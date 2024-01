JP Morgan Chase, roi du secteur bancaire à Wall Street avec un bénéfice annuel de 50 milliards de dollars !

(Boursier.com) — JP Morgan Chase gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que la banque de Jamie Dimon vient d'afficher pour l'exercice 2023 un énorme bénéfice annuel de 49,6 milliards de dollars. Même si la performance ressort plus mitigée au quatrième trimestre, le bilan annuel fait ressortir un profit historique pour l'établissement.

Ce record annuel surprend d'autant plus que l'année a été extrêmement délicate pour le secteur, avec la crise des banques régionales, dont JP Morgan est ressorti grandi, une fois de plus. En comparaison, Wells Fargo n'a réalisé "que" 30 milliards de profits annuels et Bank of America "à peine" 23 milliards.

Pour le seul quatrième trimestre, JP Morgan a affiché un bénéfice de 9,3 milliards de dollars en recul de 15% en glissement annuel, après une charge non récurrente de 3 milliards de dollars correspondant à une cotisation spéciale facturée par la Federal Deposit Insurance Corporation, organe de supervision des dépôts bancaires aux Etats-Unis. La banque a dégagé un bénéfice trimestriel par action de 3,04$ pour des revenus de 38,6 milliards de dollars (+12%). Un an avant, le bpa se situait à 3,57$ et le profit net à 11 milliards. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont augmenté de 3% à plus de 158 milliards de dollars.

JPM et plusieurs grandes banques ont dû toutefois reconstituer le fonds d'assurance des dépôts (DIF) de la Federal Deposit Insurance Corporation, vidé par les faillites de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank l'année dernière...

Jamie Dimon a livré par ailleurs ses derniers commentaires sur la conjoncture, saluant la résilience de l'économie américaine, alors que les marchés se prennent à espérer un atterrissage en douceur. Il s'est montré néanmoins prudent concernant l'inflation.