JP Morgan Chase menacé par Fitch ?

(Boursier.com) — JP Morgan Chase perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors qu'un analyste de l'agence Fitch Ratings a prévenu que les banques américaines, y compris JPM, pourraient être dégradées selon l'évolution de l'environnement opérationnel de l'industrie. Ces commentaires sont rapportés par CNBC. Rappelons que Fitch avait surpris en début de mois en retirant leur triple A aux États-Unis. Jamie Dimon, patron de JP Morgan, avait minimisé les conséquences de cette décision, évoquant même une dégradation "ridicule". En juin, Fitch avait déjà abaissé sa notation de l'environnement opérationnel du secteur bancaire américain à 'AA-' contre 'AA', citant la pression sur la cote de crédit du pays, les lacunes du cadre réglementaire et l'incertitude quant à la trajectoire future des hausses des taux d'intérêt. Une autre dégradation d'un cran de sa note sectorielle, à 'A+', contraindrait l'agence à réévaluer les notes de chacune des plus de 70 banques américaines qu'elle couvre, a indiqué l'analyste Chris Wolfe à CNBC. Ce mois, l'agence a déjà dégradé une dizaine de banques américaines de taille moyenne et a averti qu'elle pourrait réduire les notes d'autres établissements...