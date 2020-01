JP Morgan Chase dépasse facilement les attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JP Morgan Chase, le géant bancaire new-yorkais, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 8,52 milliards de dollars soit 2,57$ par action, contre 7,07 milliards et 1,98$ par titre un an plus tôt. Le consensus de bénéfice par action, logé à 2,35$, est donc aisément dépassé, le groupe bénéficiant sur la période de solides activités consommateurs et d'une relative stabilisation économique. Les revenus trimestriels se sont quant à eux établis à 28,3 milliards de dollars, contre 26,1 milliards de dollars un an auparavant et 27,7 milliards de dollars de consensus de marché. Les revenus de banque corporate et d'investissement ont tiré par ailleurs la croissance, en vive augmentation de 31% en glissement annuel à 9,47 milliards de dollars, alors que le consensus était à peine supérieur à 8 Mds$ sur la période close. Jamie Dimon, directeur général de l'établissement, se réjouit également de la robustesse des activités consommateurs et de leur "forte position".