JP Morgan Chase : chute de 17% du bénéfice

(Boursier.com) — JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net en retrait de 17%, mais supérieur aux attentes de marché. Le résultat net est ainsi ressorti à 9,74 milliards de dollars soit 3,12$ par action, contre 11,69 milliards de dollars et 3,74$ par titre sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus ont représenté 32,72 milliards de dollars, contre 29,65 milliards un an auparavant. Le consensus des analystes de la place était de 2,9$ de bénéfice par action pour 32,12 milliards de dollars de recettes. Jamie Dimon, patron de la banque, prévient encore de "vents contraires significatifs" sur le plan économique. JP Morgan a provisionné 808 millions de dollars pour couvrir de potentiels crédits défaillants, pour des coûts totaux de crédit de 1,5 milliard de dollars.