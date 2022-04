JP Morgan annonce un gigantesque programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — JP Morgan Chase, premier grand établissement bancaire américain à publier ses comptes trimestriels, a affiché un bénéfice par action de 2,63$ contre un consensus de 2,69$. Les revenus ont totalisé 31,6 milliards de dollars, contre 30,9 milliards de consensus. Son dirigeant Jamie Dimon dit voit des risques géopolitiques et économiques significatifs du fait de l'inflation élevée, des perturbations de supply chain et de la guerre en Ukraine. La banque a par ailleurs autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars, effectif dès le 1er mai.

Ainsi, la première banque américaine par les actifs raté de peu le consensus de bénéfice, mais compense cette faiblesse par un gros plan d'achat d'actions. Sur le quatrième trimestre, l'an dernier, le bpa était de 3,33$ et les revenus s'établissaient à 30,35 milliards. Un an avant, le bpa était de 4,5$ pour des revenus de 30,52 milliards de dollars. La baisse des revenus de trading et des commissions de banque d'investissement explique la relative faiblesse.