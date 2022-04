JP Morgan : 1 milliard de dollars de pertes du fait de l'exposition russe ?

(Boursier.com) — Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a averti ce lundi que la banque américaine faisait face à une perte potentielle de 1 milliard de dollars en raison de son exposition à la Russie. JP Morgan se retire du pays, avec une foule d'autres banques et entreprises. Dimon a donc prévenu d'une perte conséquente d'environ 1 milliard, les institutions financières mondiales ressentant l'impact de la guerre en Ukraine. "Nous ne sommes pas inquiets de notre exposition directe à la Russie, même si nous pourrions encore perdre environ 1 milliard de dollars au fil du temps", a écrit Dimon dans sa lettre annuelle aux actionnaires. "Nous surveillons activement l'impact des sanctions en cours et la réponse de la Russie, préoccupés également par leurs effets secondaires et collatéraux sur tant d'entreprises et de pays".