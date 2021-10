Jonathan Akeroyd va quitter Versace pour Burberry

(Boursier.com) — Jonathan Akeroyd va prendre les rênes de Burberry. A la tête de Gianni Versace depuis près de six ans, le Britannique occupera le poste de directeur général de la marque rendue célèbre par son trench-coat à compter du 1er avril prochain. Il remplacera Marco Gobbetti, qui prendra la tête de Salvatore Ferragamo.

Le groupe britannique était à la recherche d'un nouveau DG depuis l'annonce en juin du départ de Gobbetti après plus de quatre ans à la tête de la marque. "Nous considérons la nomination de Jonathan Akeroyd comme solide", estime Luca Solca, analyste chez Bernstein. "Nous pensons qu'il est important que Burberry nomme un dirigeant doté de solides compétences commerciales et marketing".

Jonathan Akeroyd a déclaré : "C'est un honneur pour moi de rejoindre Burberry en tant que directeur général. J'admire depuis longtemps la position de Burberry en tant que marque de luxe britannique la plus emblématique et j'ai une profonde affection pour son héritage historique. Je suis impatient de revenir à Londres, où j'ai d'abord construit ma carrière dans l'industrie du luxe, pour rejoindre une équipe talentueuse avec des plans ambitieux pour l'avenir et une plateforme solide pour accélérer la croissance".