Johnson & Johnson vante les mérites du rappel anti-covid

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Johnson & Johnson a estimé que les doses de rappel de vaccin anti-covid après huit mois généraient une forte réponse immunitaire. Ainsi, les personnes ayant reçu la dose 'booster' ont montré une multiplication par neuf du niveau d'anticorps, en comparaison du niveau affiché un mois après la première dose. Selon les informations postées par le groupe sur l'essai clinique sur une base de données gouvernementale en ligne, la seconde dose a été administrée six mois après la première. La compagnie explique que les chercheurs ont observé une augmentation significative des anticorps chez les participants âgés de 18 à 55 ans et chez ceux, âgés de 65 ans et plus, ayant reçu la deuxième dose.