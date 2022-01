Johnson & Johnson : un vaccin Covid-19 offrant une protection durable ?

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical américain, a annoncé les nouveaux résultats de la plus grande étude à ce jour sur la durabilité des vaccins COVID-19 aux États-Unis, montrant qu'une seule dose de son vaccin avait entraîné une protection durable jusqu'à six mois contre les infections au Covid-19, les hospitalisations et les admissions en unité de soins intensifs. L'étude a été parrainée par Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson & Johnson) et menée en partenariat avec le Department of Science-Aetion, Inc, et la Division of Pharmacoepidemiology, Department of Medicine du Brigham & Women's Hospital et de la Harvard Medical School.

"Nous continuons de déployer des efforts considérables pour étudier la durabilité de la protection offerte par le vaccin Johnson & Johnson au milieu de la pandémie de Covid-19 en constante évolution", a déclaré Mathai Mammen, MD, Ph.D., vice-président exécutif, Produits pharmaceutiques, Janssen Research & Développement LLC, Johnson & Johnson. "Bien que ces données évoluent rapidement, nous constatons une efficacité du vaccin contre les hospitalisations liées au Covid-19 d'environ 80% à partir d'une seule injection du vaccin Johnson & Johnson, et ce niveau de protection reste stable tout au long de la période étudiée jusqu'à présent - jusqu'à six mois. La durabilité robuste et soutenue de notre vaccin Covid-19 reflète son immunologie sous-jacente unique. Nous avons précédemment signalé que notre vaccin induit une forte réponse en anticorps ainsi qu'une augmentation particulièrement forte des lymphocytes T qui est consistante avec les variants, y compris Omicron".

La nouvelle étude publiée sur medRxiv a examiné de manière approfondie les profils de durabilité des trois vaccins autorisés ou approuvés aux États-Unis en utilisant la même méthodologie pour trois résultats : les infections au Covid-19, les hospitalisations et les admissions en soins intensifs.

L'étude a montré que l'efficacité du vaccin Johnson & Johnson contre les infections et les hospitalisations restait durable. Les vaccins à ARNm (deux doses) ont montré une efficacité décroissante pour les hospitalisations et les infections, note J&J. Les trois vaccins n'ont montré aucune preuve de diminution de la protection contre les admissions en soins intensifs liées au Covid-19 à aucun moment, montrant une forte protection durable contre une maladie extrêmement grave. L'étude n'a pas été conçue pour comparer la durabilité des vaccins.