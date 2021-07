Johnson & Johnson : un risque accru de développer le SGB avec son vaccin anti-covid

(Boursier.com) — Johnson & Johnson perd du terrain à Wall Street. La FDA (Food and Drug Administration) américaine a ajouté un avertissement au vaccin anti-covid de Johnson & Johnson, estimant que les données suggèreraient un risque accru de rare désordre neurologique dans les six semaines après l'inoculation. La maladie neurologique rare en question est le syndrome de Guillain-Barré. Selon la FDA, les probabilités demeureraient toutefois très faibles après vaccination. Pour l'heure, près de 13 millions de personnes ont reçu le vaccin en une dose unique de J&J aux Etats-Unis. La FDA précise que 100 rapports préliminaires du syndrome parmi les vaccinés ont été recensés, dont 95 cas sérieux ayant requis l'hospitalisation et un décès.

J&J précise dans un communiqué être actuellement en discussions avec les régulateurs à propos de ces cas. Selon le laboratoire, le taux de cas signalés de SGB chez les receveurs ne dépasse le taux de base que dans une faible mesure.