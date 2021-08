Johnson & Johnson : un nouvel homme fort en janvier

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le géant médical et pharmaceutique américain, a nommé Joaquin Duato au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 3 janvier, en remplacement d'Alex Gorsky, qui restera président exécutif du groupe. Duato, actuel vice-président du Comité exécutif, prendra donc la direction générale dès le début de l'année prochaine. Il obtient également un siège au conseil d'administration. Gorsky était à la tête de J&J depuis neuf ans. Duato, vétéran de l'industrie qui affiche plus de 30 ans de carrière au sein du groupe, a joué un rôle essentiel dans la réponse de Johnson & Johnson à la crise sanitaire. Il a fortement contribué à la stratégie des activités pharmaceutiques. Gorsky, qui a fait de J&J un leader dans les maladies rares et a supervisé le développement de son vaccin anti-covid, entend prendre du recul pour se concentrer sur sa famille du fait de "raisons familiales de santé".