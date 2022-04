Johnson & Johnson sous pression après les comptes

(Boursier.com) — Johnson & Johnson perd 3% avant bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Le groupe américain actif dans les produits pharmaceutiques et de consommation a annoncé des revenus inférieurs aux attentes et abaissé sa guidance de ce point de vue, du fait de ventes décevantes de traitements. Pour le premier trimestre, J&J a dégagé un bénéfice net de 5,15 milliards de dollars soit 1,93$ par titre, contre 6,2 milliards de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,67$. Les revenus totaux ont augmenté de 5% à 23,4 milliards de dollars. Le consensus était de 2,59$ de bénéfice ajusté par action pour 23,6 milliards de dollars de revenus. La croissance opérationnelle a tout de même atteint 7,7% sur le trimestre clos. Le groupe maintient sa guidance annuelle de bénéfice ajusté et de "ventes opérationnelles ajustées". La guidance sur les ventes de vaccins covid a été suspendue. Les revenus totaux sont maintenant attendus entre 94,8 et 95,8 milliards, 1,1 milliard de moins que la fourchette antérieure.