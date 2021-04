Johnson & Johnson : son vaccin anti-covid pourrait être rapidement de retour

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Johnson & Johnson reste sous surveillance ce jour à Wall Street. Le panel consultatif des CDC se réunit cette semaine pour discuter de la manière de procéder concernant le vaccin anti-covid de J&J, suspendu il y a un peu moins d'une semaine. Le Dr Fauci a expliqué sur CBS qu'il serait surpris si une reprise n'intervenait pas d'ici vendredi, avec toutefois une forme de restriction ou d'avertissement. Le Wall Street Journal indique lui aussi que des experts estiment possible que les régulateurs restreignent l'usage du vaccin en fonction de l'âge ou du sexe, tout en fournissant un avertissement aux médecins sur la manière d'éviter ou de traiter les problèmes éventuels liés à l'injection.

Rappelons que la Food & Drug Administration (FDA) américaine et les CDC avaient demandé la semaine dernière une suspension temporaire de ce vaccin anti-covid. "Nous recommandons une pause dans l'administration de ce vaccin par prudence", indiquait la FDA. Au 12 avril, plus de 6,8 millions de doses du vaccin J&J avaient été administrées aux USA. Les CDC et la FDA examinent les données concernant six cas américains signalés d'un type rare et grave de caillot sanguin chez des individus après avoir reçu le vaccin. A l'heure actuelle, ces événements indésirables semblent extrêmement rares. Jusqu'à ce que le processus de revue soit terminé, la FDA recommande une pause. "Ceci est important pour s'assurer que la communauté des fournisseurs de soins de santé soit consciente du potentiel de ces événements indésirables et puisse planifier, en raison du traitement unique requis pour ce type de caillot sanguin". "La sécurité des vaccins Covid-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination", ajoute la FDA.

La Maison blanche estime que la suspension de l'utilisation du vaccin Janssen n'aura pas d'impact significatif sur les plans américains de vaccination.

Notons par ailleurs que les données des CDC montrent que plus de 128 millions d'Américains âgés de 18 ans et plus, soit près de la moitié des adultes, ont reçu au moins une injection d'un vaccin anti-covid. Plus de 82 millions d'Américains sont totalement vaccinés.