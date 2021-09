Johnson & Johnson : son rappel Covid-19 se montre très efficace

(Boursier.com) — Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui de nouvelles données confirmant la protection "forte et durable" de son vaccin Covid-19. De nouvelles données montrent également que la protection augmente lorsqu'un rappel du vaccin Johnson & Johnson est administré. Le profil d'innocuité du vaccin est resté constant, et il a été généralement bien toléré lorsqu'il était administré en rappel.

"Nos larges preuves dans le monde réel et nos études de phase 3 confirment que le vaccin à injection unique Johnson & Johnson offre une protection solide et durable contre les hospitalisations liées au Covid-19. De plus, nos données d'essai de phase 3 confirment davantage la protection contre les décès liés au Covid-19", a déclaré Mathai Mammen, M.D., Ph.D., Global Head, Janssen Research & Development, Johnson & Johnson. "Notre vaccin à injection unique génère de fortes réponses immunitaires et une mémoire immunitaire de longue durée. Et, lorsqu'un rappel du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 est administré, la force de protection contre Covid-19 augmente encore".

"Il est essentiel de donner la priorité à la protection du plus grand nombre de personnes possible contre les hospitalisations et les décès compte tenu de la propagation continue du Covid-19. Un vaccin Covid-19 à injection unique qui est facile à utiliser, à distribuer et à administrer, et qui offre une protection solide et durable, est crucial pour vacciner la population mondiale", a déclaré Paul Stoffels, MD, vice-président du comité exécutif et directeur scientifique chez Johnson & Johnson. "Dans le même temps, nous avons maintenant généré des preuves qu'un rappel augmente encore la protection contre le Covid-19 et devrait prolonger considérablement la durée de la protection".

La Société a fourni les données disponibles à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et prévoit de soumettre les données à d'autres organismes de réglementation, à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination (NITAG) dans le monde entier pour éclairer la prise de décision sur les stratégies d'administration des vaccins.

La plus grande étude de 'preuves réelles' pour un vaccin Covid-19 signalée à ce jour aux États-Unis a démontré une efficacité vaccinale stable de 79% pour les infections liées au Covid-19 et de 81% pour les hospitalisations. Il n'y avait aucune preuve d'une efficacité réduite au cours de la durée de l'étude, y compris lorsque le variant Delta est devenu dominant aux États-Unis. L'étude a inclus 390.000 personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 contre environ 1,52 million de personnes non vaccinées correspondantes en termes d'âge, sexe, région, comorbidités et prédicteurs de la gravité de l'infection Covid-19. L'étude a été menée de mars à fin juillet 2021.

L'étude de phase 3 ENSEMBLE 2 a montré qu'une autre injection du vaccin Johnson & Johnson administrée 56 jours après la première a fourni une protection de 100% contre le Covid-19 grave/critique - au moins 14 jours après la vaccination finale, 75% de protection contre le covid symptomatique (modéré à sévère/critique) dans le monde, et 94% de protection contre le covid symptomatique (modéré à sévère/critique) aux États-Unis. Lorsqu'un rappel du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 a été administré deux mois après la première injection, les niveaux d'anticorps sont passés à des niveaux quatre à six fois plus élevés que ceux observés après une seule injection.

Lorsqu'un rappel du vaccin Johnson & Johnson a été administré six mois après l'injection unique, les niveaux d'anticorps ont été multipliés par neuf une semaine après le rappel et ont continué à grimper sur des niveaux jusqu'à 12 fois plus élevés quatre semaines après le rappel. Toutes les augmentations étaient indépendantes de l'âge.