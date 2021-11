Johnson & Johnson se dédouble

(Boursier.com) — Johnson & Johnson a annoncé ce vendredi son intention de se scinder en deux sociétés, en séparant sa division de santé grand public qui vend des pansements et de la poudre pour bébé de ses opérations pharmaceutiques. Cette décision s'inscrit dans la lignée d'autres entreprises multinationales qui adoptent la stratégie de simplification de leur structure (GE plus tôt cette semaine). L'activité de santé grand public sera donc séparée en une nouvelle société cotée. "Le nouveau Johnson & Johnson et la nouvelle compagnie de santé grand public seraient chacune en mesure d'allouer plus efficacement les ressources pour fournir patients et consommateurs, stimuler la croissance et dégager une valeur significative", a déclaré Joaquin Duato, qui devrait devenir le DG de J&J en janvier. La scission devrait être finalisée dans 18 à 24 mois.

Johnson & Johnson conservera ses unités de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, et donc son vaccin Covid-19 et ses médicaments tels que le traitement contre le cancer Darzalex. Les unités devraient générer des revenus d'environ 77 milliards de dollars en 2021.