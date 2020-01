Johnson & Johnson : rentabilité solide

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, géant pharmaceutique et médical américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice de 4,01 milliards de dollars et 1,50$ par titre, contre 3,04 milliards de dollars et 1,12$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté hors éléments non récurrents s'est établi quant à lui à 1,88$, en croissance de 5% en glissement annuel, à comparer à un consensus de place de 1,87$ à Wall Street. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 2% en comparaison de l'an dernier, à 20,75 milliards de dollars, alors que le consensus était logé à 20,80 milliards de dollars. Les ventes pharmaceutiques ont grimpé de 3,5% à 10,55 Mds$, contre 10,4 Mds$ de consensus. Les ventes d'appareils médicaux se sont repliées à 6,63 Mds$ (-0,5%). Pour l'exercice 2020, J&J table sur des recettes allant de 85,4 à 86,2 Mds$, contre 85,5 Mds$ de consensus.