Johnson & Johnson relève ses prévisions financières

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le géant américain de l'industrie pharmaceutique et médicale, et jusqu'à une période récente des produits d'hygiène ou cosmétiques, qui profite de la forte demande pour ses traitements du cancer Carvykti et Tecvayli, a relevé ce jour ses prévisions financières pour l'exercice 2023. Le groupe table ainsi sur un bénéfice ajusté par action 2023 allant de 10,07 à 10,13$, contre 10 à 10,10$ auparavant. Les revenus opérationnels de l'exercice sont anticipés maintenant entre 84,4 et 84,8 milliards de dollars, soit une croissance de 8,7% en milieu de fourchette contre 8% auparavant estimé.

Sur le troisième trimestre fiscal, J&J a affiché un bénéfice par action de 1,69$ par titre contre 1,62$ un an avant, et un bpa ajusté de 2,66$ en progression de 19%. Les revenus du troisième trimestre se sont appréciés de 6,8% à 21,4 milliards de dollars, avec une croissance opérationnelle de 6,4% - et même de 9% hors vaccin Covid-19. Le bénéfice net trimestriel a été de 4,31 milliards de dollars, presque stable en glissement annuel.